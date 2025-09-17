Petroleras aportarán USD 4,5 millones para proyectos de salud, educación y seguridad en Tierra del Fuego

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, destacó el acuerdo alcanzado con tres empresas petroleras radicadas en la provincia, mediante el cual se destinarán USD 4.500.000 a iniciativas en materia de salud, educación y seguridad.

El convenio fue suscripto por Total Austral S.A., Wintershall Dea Argentina S.A. y Pan American Sur S.A. en el stand de TotalEnergies, durante la “Expo 2025 Argentina Oil & Gas” realizada en el predio de La Rural en Buenos Aires.

“Es muy satisfactorio cuando uno ve que las empresas crecen y tienen un eslabón productivo importante, pero que además aportan solidariamente a las políticas públicas que llegan a los vecinos de las ciudades de la provincia”, sostuvo Castillo.

Entre las obras previstas, se destaca la construcción de un nuevo Centro de Salud en Río Grande, que ofrecerá servicios médicos y odontológicos. “La idea es replicar esta tipología en otros puntos de la provincia, pero el primero se levantará en Río Grande”, precisó la funcionaria.

El acuerdo también contempla la compra de tres ambulancias de alta complejidad, una para cada ciudad, y tres vehículos adaptados para personas con discapacidad, en línea con el compromiso asumido por el gobernador en reuniones con familias fueguinas.

En el ámbito educativo, los fondos permitirán reforzar programas de asistencia, adquirir equipamiento para los laboratorios de la Secretaría de Hidrocarburos en Río Grande —utilizados por técnicos y estudiantes del CENT 35— y fortalecer el trabajo en comedores comunitarios y merenderos que también ofrecen propuestas educativas como “Aprendo en mi Barrio”.

Según explicó Castillo, los aportes se concretarán en dos etapas: la primera durante este año y la segunda en 2026. “Esto nos permitirá avanzar con las licitaciones tanto para la compra de equipamiento como para la obra del nuevo Centro de Salud, que prevemos licitar hacia fin de año”, concluyó.