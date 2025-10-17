Pesca deportiva: Se convoca a pescadores a realizar una prueba piloto en un tramo del Río Grande

El Ministerio de Producción y Ambiente, a través de la Secretaría de Ambiente y la Dirección General de Recursos Hídricos, convoca a pescadores a participar de una prueba piloto en un tramo del Rio Grande a partir de este 18 octubre, con el objetivo de recabar información técnica y biológica que permitirá evaluar la posibilidad de adelantar el inicio de la temporada los próximos años.

Esta experiencia se enmarca en el trabajo conjunto que el área lleva adelante con el CADIC-CONICET, en el marco de los estudios para la elaboración de un Plan de Manejo de Especies Asociadas a la Pesca Deportiva en la provincia.

La prueba se desarrollará exclusivamente en el sector comprendido entre el puente Mosconi y el pozón “La Toma”, en el área conocida como “El Tropezón”, y se extenderá del 18 al 31 de octubre de 2025.

Dentro de este tramo, solo la pesca en el pozón del Tropezón requerirá reserva previa a través del sistema Saptdf.ar, con un cupo máximo de seis (6) cañas por turno, respetando los horarios habituales. En el resto del tramo habilitado la pesca será libre, cumpliendo las condiciones y horarios establecidos para la práctica deportiva.

Durante este período, los pescadores participantes deberán contar con el permiso de pesca vigente y cumplir con las normas de fiscalización. Además, será obligatorio registrar y compartir los datos de captura, indicando especie, longitud, peso, circunferencia y ambiente.

“Es muy importante el compromiso de quienes participen de esta prueba, ya que de los datos que se obtengan, como la cantidad y tamaño de los ejemplares capturados, dependerá la evaluación técnica sobre la posibilidad de adelantar la temporada de pesca deportiva en el Río Grande”, destacó Carmelo Sánchez, director de Recursos Ícticos Continentales.

“Se trata de un pedido de hace tiempo hecho por los propios pescadores, y esta prueba nos permitirá contar con evidencia científica para analizar si resulta viable y sustentable hacerlo”, agregó.

Se recuerda que la temporada oficial de pesca deportiva en Tierra del Fuego comenzará, como todos los años, el 1 de noviembre, y que sólo se permitirán las modalidades “Cuchara” o “Spinning” y “Mosca” o “Flycasting”, utilizando los equipos correspondientes para cada caso.

Los pescadores que no cumplan con las condiciones establecidas o no cuenten con la documentación correspondiente podrán ser sancionados o suspendidos.