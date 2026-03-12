Perros asilvestrados: analizan nuevas medidas para frenar el impacto en la producción fueguina

Representantes de distintos organismos técnicos e instituciones se reunieron para evaluar el estado de situación de los perros asilvestrados en la provincia y avanzar en nuevas estrategias que permitan disminuir los daños que esta problemática genera, especialmente en el sector productivo.

Durante el encuentro se repasaron las acciones que se desarrollan en el marco de la Ley Provincial N° 1146 y se acordó conformar mesas de trabajo específicas dentro del comité de seguimiento. Estos espacios estarán integrados por equipos técnicos reducidos y tendrán como objetivo abordar temas puntuales, establecer prioridades y agilizar la implementación de medidas concretas en el territorio.

En ese contexto, el ministro Francisco Devita señaló que la normativa vigente reconoce al perro asilvestrado como una especie exótica invasora, lo que permite avanzar con herramientas de control dentro de un marco legal. También remarcó la necesidad de diferenciar esta situación de la de los perros domésticos, ya que se trata de animales que han perdido el contacto con las personas y que generan impactos tanto ambientales como productivos.

Desde el área ambiental se informó además que se incorporarán nuevas cámaras trampa para reforzar el monitoreo en zonas rurales y agrestes, lo que permitirá ampliar el sistema de vigilancia hasta un total de 16 dispositivos. A esto se sumará la instalación de cartelería informativa para advertir sobre la presencia de estos animales y los riesgos asociados.

Otro de los puntos planteados durante la reunión fue la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con los municipios, especialmente en lo relacionado con la tenencia responsable de mascotas y el control de perros sueltos en las ciudades. En esa línea, se buscará avanzar en una agenda común con las intendencias para reducir la presencia de animales sin control en los centros urbanos.

El encuentro contó con la participación de representantes de la Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Centro Austral de Investigaciones Científicas, la Asociación Rural de Tierra del Fuego y el Colegio de Veterinarios de Tierra del Fuego, además de funcionarios de distintas áreas vinculadas a la producción, el ambiente y la salud, junto a autoridades municipales y representantes legislativos.

Durante la reunión coincidieron en que la problemática requiere un trabajo coordinado y sostenido entre organismos técnicos, gobiernos locales y sectores productivos para reducir su impacto y proteger la actividad rural en la provincia.