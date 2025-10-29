Participá de las clases de apoyo escolar con la Muni

La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, a través de este Programa, acompaña a las infancias y adolescencias en su proceso de aprendizaje a lo largo del ciclo escolar. Estos espacios están destinados a los niveles primario y secundario en diferentes puntos de nuestra ciudad.

El Municipio de Río Grande brinda clases de apoyo escolar por medio del programa “Centros de Apoyo a las Trayectorias Educativas”. Estos espacios de aprendizaje tienen como objetivo acompañar todo el ciclo escolar de las niñas, niños y adolescentes.

Las clases abarcan diferentes materias tanto del nivel primario como del secundario, además podrán elegir el horario de la mañana, tarde o vespertino. Quienes estén interesados en sumarse a las clases de apoyo escolar, deben anotarse de forma presencial y la colaboración 1 litro de leche.

Los puntos de acompañamiento se encuentran en las siguientes dependencias:

CGP Padre Zink (Viedma y Pellegrini)

Biblioteca Schmidt (Av. San Martín 438)

Biblioteca “El Muelle” (Keninek 321)

CDMC (Rafaela Ishton 1148)

CCM B° BIshop (Almirante Brown 1953)

CIM (Prefectura Naval 730)

CCM B° Austral (Hoiken 511)

CCM B° Las Aves (Halcón Peregrino 2347)

CCM B° Malvinas Argentinas (Cabo Peña 562)

CCM B° Perón (Pasaje Hugo del Carril 27)

Casa de Jóvenes (Isla de los Estados 1195)

Espacio Joven AGP (O’Higgins 791)

Espacio Joven Zona Sur (El Alambrador 204)

Comedor “Encuentro Solidario” (D’Agostini 765)

Comedor Yatel (Kau 1010)

Comedor “Pequeños Cisnes” (Vapor Asturiano 517)

Comedor “Manos Solidarias” (Kore 405)

Comedor “Esperanza Fueguina” (Ardiles 685)

Comedor de María (Uani 854)

Corriente Clasista y Combativa (Shelknam 206)

Para más información sobre días y horarios, quienes estén interesados pueden acercarse al centro de apoyo más cercano a su hogar o comunicarse por teléfono al 2964-600599, 436200 Interno 7046 – 7034 o al correo electrónico [email protected].

De esta manera, la Gestión Municipal continúa reafirmando su compromiso con la educación pública y de calidad, ofreciendo a las y los riograndenses herramientas fundamentales para su futuro.