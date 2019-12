Para los trabajadores tenemos un proyecto más ambicioso y más rico que el convenio colectivo

A pocos días de asumir la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella reconoció que a nivel personal siente por un lado agradecimiento hacia los vecinos de Río Grande y por otro, expectativas por lo que vendrá en su nuevo cargo.

En contacto con la prensa, el actual Intendente de Río Grande y Gobernador electo se mostró agradecido con los vecinos de Río Grande, “por los momentos lindos que nos tocaron, por los complicados, pero sobre todo por el respeto, el aprecio y el compromiso de los vecinos durante ocho años. Lo mismo pido que hagan con Martín, el nuevo intendente, que le va a poner todo el esfuerzo y todas las ganas para llevar adelante la ciudad”.

En cuanto a la gobernación, aseguró que tiene “todas las ganas y la fuerza”, pero reconoció que “tenemos una provincia y un país complicados que hay que sacar adelante. Por eso deseo el compromiso de todos los vecinos de Tierra del Fuego para lo que se viene”.

Respecto de las últimas medidas adoptadas por la gestión de Rosana Bertone, consideró que “hay acciones que uno entiende y que están dentro de un plan de desarrollo de la provincia, y otras que no, que no son necesarias, que tienen que ver con otros intereses.

Cada uno sabrá por qué hace las cosas; nosotros hemos pedido que la provincia no se endeude más, que no generen más cargos ni más estructura, pero las decisiones son otras. Nos preocupa porque son los recursos de todos los fueguinos, que salen del mismo lado y si van hacia un lado es porque se quitan de otro”.

No obstante, Melella se mostró “tranquilo” y “trabajando mucho con nuestros equipos para sacar la provincia adelante. En términos generales, está muy endeudada y esto es una complicación. Es igual que el país que Macri le deja a Alberto Fernández. Tenemos mucha fe, ganas y fuerza y estamos preparando las medidas que vamos a tomar desde el primer día de gobierno”.

Convenio colectivo de trabajo

También fue consultado sobre el convenio firmado entre el Ejecutivo provincial y los gremios estatales. Al respecto, recordó que “antes de esa firma, nosotros hemos charlado con ellos. Les hemos presentado nuestra postura y ellos la suya de que no lo iban a firmar. Pero habrá habido una cuestión que los ha hecho firmar. Para los trabajadores tenemos un proyecto más ambicioso y más rico que este convenio colectivo, no solo el aumento”.

“Cuando estuvimos reunidos con representantes de ATE -agregó- nos reclamaban muchas cosas de este gobierno actual, desde el maltrato, la falta de condiciones laborales, cuestiones salariales, yo anoté todas esas cosas. Y lo que proponemos para todos los trabajadores del Estado, que son servidores públicos, es que estén en las mejores condiciones e ir trabajando esos reclamos”.

Trabajo legislativo

Al igual que lo hizo a poco de la última sesión de la Legislatura, Melella volvió a agradecer a los legisladores, al entender que “en los finales legislativos o ejecutivos se prestan para cualquier cosa. Y sin embargo, más allá de las coincidencias o diferencias ideológicas que tenemos con algunos espacios, han mostrado una madurez y equilibrio que no todas las instituciones han tenido en este tiempo. Hemos charlado con muchos de los espacios, lo estamos haciendo con otros y en los próximos días vamos a seguir haciéndolo con los demás. Porque tiene que haber mucho diálogo, la Legislatura es un lugar que tiene que ver no solo con la vida política e institucional de una provincia sino con el desarrollo”.

Rescató también el pase a comisión de algunos temas, porque “las comisiones son el lugar de discusión natural y no que las cosas vengan impuestas. Tiene que haber discusión, nuestros legisladores de nuestro espacio y los del Movimiento Popular Fueguino tienen el compromiso de dialogar con todos de igual a igual. No va a haber sesiones el 4 o el 5 de enero, por ejemplo. En las vacaciones no va a haber, salvo que ocurra algo en el país o en la provincia que amerite que nos juntemos. Tenemos previstas sesiones que tienen que ver con la Ley de Ministerios o alguna otra cuestión, que nada tienen que ver con ir en contra de los trabajadores ni con medidas como las que se han tomado a veces”.

Relación con los Intendentes

Consultado sobre el trabajo que mantendrá con los intendentes, Melella aseguró que “la relación con los tres intendentes es muy buena”. En el caso de Martín Pérez, aseveró que “va a hacer una excelente gestión, lo digo sinceramente. Es un muchacho con muchas ganas. Hace falta renovar, hace falta esa mirada. Nos sentaremos con él a regularizar la deuda que tiene la provincia con Río Grande, que es de alrededor de 400 millones. La idea es establecer un mecanismo para no generar demoras. Con Daniel Harrington estuvimos charlando muy bien, nos conocemos desde hace mucho tiempo, de la misión salesiana. Con Walter Vuoto tenemos diálogo, al igual que con Matías Rodríguez. El diálogo va a estar, no tenemos ninguna picardía política escondida para hacer, todo lo contrario. Podemos coincidir o no, pero estamos todos dentro de un mismo proyecto nacional, que es el que encabezan Alberto Fernández y Cristina; necesitamos poner a nuestro país y a nuestra provincia en pie en serio. Y ahí vamos a estar juntos. Tenemos más coincidencias que diferencias”.

Finalmente, el Gobernador electo volvió a hacer hincapié en que “el Impuesto Inmobiliario es de los municipios y vamos a respetar nuestra palabra y ser coherentes. Vamos a acompañar en infraestructura, en trabajar juntos en salud, en educación, hacerlos partícipes del Consejo Provincial de Seguridad y en cuestiones que para nosotros son importantes. Lo he vivido como intendente y es importante no superponer misiones y funciones, no duplicar estructuras, trabajar en el acceso en la tierra y la vivienda y en llevar los servicios básicos a donde sea necesario, también en el desarrollo económico y la promoción del empleo”