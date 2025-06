Padres de la Escuela Nº 32 exigen respuestas: “Nuestros hijos están perdiendo el año”

La comunidad educativa de la Escuela Provincial N.º 32 “Iyu que deja huella” atraviesa una situación crítica. Padres y madres de alumnos se autoconvocaron para denunciar públicamente las constantes suspensiones de clases, los cambios imprevistos de horarios y la falta de continuidad pedagógica que, según afirman, pone en riesgo el ciclo lectivo de sus hijos.

La gota que colmó el vaso fue la reiteración de jornadas escolares irregulares, con avisos de suspensión de clases apenas minutos antes del ingreso o a mitad del turno. “No sabemos si mandar a nuestros hijos o no. Todos los días es una lotería”, expresó una madre visiblemente molesta.

Además de la desorganización diaria, las familias señalan una alta rotación de docentes, con grados que desde hace meses no tienen una figura estable frente al aula. “Hay días en los que directamente no hay clases. Y cuando hay, no sabemos quién les va a dar la clase”, apuntó otro padre.

La raíz del problema radica en la situación salarial de los docentes. Los paros y retenciones de servicios se multiplicaron por el atraso en el pago de haberes, lo que también provoca malestar entre los trabajadores de la educación. Sin embargo, desde el punto de vista de las familias, los mayores perjudicados son los niños:

“Entendemos el reclamo docente, pero no puede ser que nuestros hijos pierdan el año por esto”, sostuvieron.

El reclamo principal es que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto de forma urgente. “Queremos soluciones, no promesas. Necesitamos que nuestros chicos vuelvan a tener clases normales, todos los días”, enfatizaron.

Las familias convocaron a una movilización en las puertas de la institución como medida de visibilización, con la esperanza de obtener una respuesta concreta de las autoridades provinciales.

Lo que piden los padres:

Regularización del personal docente.

Garantía de clases diarias sin interrupciones.

Mejora en la comunicación con las familias.

Intervención urgente del Ministerio de Educación.