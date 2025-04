Pablo Blanco rechazó el recorte de vuelos a Río Grande y exigió su revisión

El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, manifestó su enérgico rechazo a la decisión de Aerolíneas Argentinas de reducir a un solo vuelo diario la conectividad aérea de la ciudad de Río Grande a partir del 16 de abril. A través de una carta enviada al presidente y gerente general de la empresa, Fabián Lombardo, el legislador exigió que la medida sea revisada de forma inmediata.

«Reducir la conectividad aérea de Río Grande es condenar a la ciudad al aislamiento. No se puede gobernar solo con la calculadora en la mano, hay decisiones que afectan la vida de miles de personas», expresó Blanco.

En la misiva, el senador radical destacó que Tierra del Fuego es una provincia aerodependiente, sin alternativas de transporte viables para quienes necesitan viajar. “Desde Buenos Aires es fácil recortar vuelos sin entender la realidad de quienes vivimos en una isla. Viajar por tierra no es una opción razonable: implica cruzar cuatro fronteras, depender de empresas extranjeras y enfrentar condiciones climáticas adversas”, advirtió.

Blanco también señaló el impacto económico de la medida sobre la actividad comercial, industrial y turística de la provincia. “Esta decisión no solo afecta a los fueguinos que necesitan viajar por trabajo, salud o educación, sino que golpea directamente al comercio, la industria y el turismo. La conectividad aérea no es un lujo, es un derecho”, enfatizó.

Además, cuestionó el enfoque del Gobierno Nacional y su política de ajuste: “Déficit cero sí, pero con sentido común. Río Grande no puede ser rehén de los balances de Aerolíneas Argentinas”. Y apuntó directamente contra la gestión del presidente Javier Milei: “El gobierno tiene que entender que la conectividad de Tierra del Fuego no puede depender de una planilla de Excel. Si hablan de federalismo, que lo demuestren con hechos y no con ajustes injustificados”.

Finalmente, el senador fueguino pidió a la aerolínea estatal que restablezca la frecuencia actual de vuelos: “Vamos a defender el derecho de los ciudadanos a estar conectados con el resto del país. No nos vamos a quedar callados mientras condenan a nuestra provincia al aislamiento”.