OSEF y CPS: habilitan el registro para votar de forma remota en las elecciones de noviembre

El Juzgado Electoral de Tierra del Fuego anunció la apertura del Registro de Electores para el Voto Electrónico Remoto de cara a las elecciones de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la Caja de Previsión Social (CPS), previstas para el 7 de noviembre.

Podrán inscribirse afiliados y afiliadas que no puedan emitir su voto de manera presencial por razones de residencia fuera de Ushuaia, Río Grande o Tolhuin; por estar destinados en bases antárticas; o por motivos de salud o cuidado que impidan el traslado.

La inscripción estará abierta hasta el 30 de septiembre, exclusivamente de forma online, a través del sitio oficial eleccionestdf.justierradelfuego.gov.ar. Los solicitantes deberán completar una declaración jurada digital, y en algunos casos se podrá requerir documentación que respalde la imposibilidad de asistir a la votación presencial.

Desde el 9 de agosto se encuentra disponible el padrón provisorio, y se habilitó un período de reclamos para corregir errores u omisiones.

Esta medida busca garantizar la participación electoral de todos los afiliados, promoviendo un proceso más inclusivo y accesible.