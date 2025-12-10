Operativo Verano Seguro: el Gobierno presentó nuevas medidas y anuncia moderno sistema de monitoreo vehicular

La Provincia lanzó una nueva edición del Operativo Verano Seguro con importantes mejoras tecnológicas, entre ellas un sistema de cámaras lectoras de patentes en tiempo real, para acompañar y proteger a los viajeros que transitan hacia y desde Tierra del Fuego.

El Gobierno provincial presentó oficialmente una nueva edición del Operativo Verano Seguro, un dispositivo integral destinado a asistir y reforzar la seguridad de quienes ingresan y egresan de la provincia durante la temporada estival. El lanzamiento tuvo lugar en la ex balanza de Río Grande, punto clave de circulación, donde se anunció la incorporación de innovaciones orientadas a mejorar el control y la prevención.

Encabezado por el viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, el acto destacó el trabajo conjunto entre diversas áreas provinciales para ofrecer acompañamiento permanente a los viajeros, especialmente a quienes deben atravesar la frontera. Desde este miércoles, el puesto funcionará las 24 horas, brindando chequeos vehiculares, asesoramiento, conectividad y servicios básicos.

Entre las novedades sobresale la puesta en marcha de un sistema de cámaras de lectura de patentes en tiempo real, instaladas tanto en el ingreso a Ushuaia como en la ex balanza de Río Grande. La tecnología permite identificar vehículos, validar su situación legal y emitir alertas de manera inmediata, agilizando los controles y fortaleciendo la seguridad provincial.

Durante la presentación, Canals subrayó la importancia de esta herramienta como un verdadero salto tecnológico y adelantó que forma parte de un plan más amplio que prevé la instalación progresiva de mil cámaras en toda la provincia.

Asimismo, el funcionario remarcó la preocupación por el deterioro de la Ruta Nacional N.º 3 y llamó a extremar las precauciones al conducir, en un contexto en el que la provincia asume tareas que antes correspondían a Nación.

Con este despliegue, el Gobierno reafirma su compromiso de ofrecer un verano más seguro para residentes y turistas, priorizando la prevención y el acompañamiento en cada etapa del viaje.