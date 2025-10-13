Octubre llega con más encuentros para fomentar estilos de vida saludable

El Municipio de Río Grande, mediante el trabajo conjunto con las Secretarías de Salud y de Género y Desarrollo, llevan adelante estos espacios a cargo de profesionales sanitarios acompañados por el equipo de Promotoras Territoriales de Género. De esta manera, las vecinas y vecinos pueden adquirir herramientas en pos de construir hábitos y llevar una vida saludable.

Los espacios de encuentro “Estilo de Vida Activo y Saludable” son una propuesta donde la comunidad riograndense puede trabajar el cuidado de su salud a partir de consejos brindados por un equipo de profesionales de la salud, generando nuevos hábitos para la vida diaria.

Una de las charlas se realizará el martes 14, la cual tendrá el foco en la “Alimentación consciente”; mientras que la temática del martes 21 estará orientada a “Hablemos de cáncer de mama”.

Estas actividades se desarrollan sin inscripción previa, en el horario de 14 a 16 horas, en el Centro Municipal de Desarrollo Comunitario que está situado en Rafaela Ishton 1148.

Por otro lado, el jueves 16 de octubre se replicará la temática «Alimentación consciente», será a las 10 de la mañana en el Centro Integral de la Mujer (Prefectura Naval 730).

Mediante estas jornadas de promoción del bienestar integral, el Estado Municipal acerca espacios de cuidados para que los y las riograndenses adquieran hábitos saludables y desarrollen una vida más activa.