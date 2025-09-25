Nuevos semáforos para mejorar la seguridad vial en Río Grande

En el marco de un plan integral de seguridad vial, se colocaron tres nuevos semáforos en puntos estratégicos de Río Grande: las intersecciones de Posadas y Perú, Almafuerte y Avenida Belgrano, y Pacheco y Mora.

La medida busca dar respuesta a un reclamo sostenido de vecinos y de la comunidad educativa, quienes habían manifestado su preocupación por la elevada cantidad de siniestros viales y el riesgo que implica la circulación de estudiantes en esas zonas.

En los cruces de Almafuerte y Belgrano, y de Posadas y Perú, se registran con frecuencia accidentes, por lo que ya se habían implementado reductores de velocidad y señalización preventiva. Ahora, con los nuevos dispositivos, se espera mejorar aún más la seguridad.

En tanto, el semáforo de Pacheco y Mora se encuentra en etapa de prueba, con una programación especial que se ajustará al movimiento vehicular del sector. Su instalación resulta clave por la cercanía al Colegio Cono Sur y al acceso al Puente General Mosconi.

Se estima que los semáforos estarán operativos en las próximas semanas. En este sentido, se apeló a la responsabilidad de los conductores y peatones para contribuir a un tránsito más ordenado y seguro.

Con estas acciones, se busca reforzar la prevención de accidentes y garantizar mayor protección para toda la comunidad.

