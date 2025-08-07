Nuevo Encuentro en el Frente DEFENDAMOS TIERRA DEL FUEGO

El Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, liderado a nivel nacional por Martín Sabbatella, confirmó su integración a la Alianza Electoral DEFENDAMOS TIERRA DEL FUEGO.

“Ya en 2017 acompañamos la postulación de Martín Pérez para Diputado -recordó Verónica Portillo, referente del espacio e integrante de la conducción- con lo cual es para nosotras y nosotros una enorme alegría fortalecer esta construcción que venimos sosteniendo, en esta nueva instancia en que se juega la integración del Congreso Nacional, desde donde es imperioso defender a nuestra provincia, permanentemente en riesgo por las políticas económicas y sociales del gobierno de Milei”.

La confluencia del partido nacional, a nivel local, con el Partido de la Provincia Grande, viene siendo auspiciada por el propio Sabatella, lo cual se exteriorizó con sendos encuentros mantenidos entre 2023 y 2025 con Martín Pérez y Gonzalo Ferro.

El Concejal (m.c.) y Presidente de Nuevo Encuentro en Tierra del Fuego, Javier Calisaya, celebró el acuerdo alcanzado: “El Intendente Pérez supo amalgamar un Frente electoral amplio y diverso, conteniendo organizaciones partidarias y sociales que reconocemos la importante labor que viene llevando adelante a lo largo de estos años y que nuestro pueblo valora con entusiasmo”.

A su turno el Senador (m.c.) Osvaldo Lopez destacó que “El Frente Defendamos Tierra del Fuego emerge como una alternativa que, por un lado, aprovecha el recorrido de los partidos y referentes que lo integramos mientras que, a la vez -y lo que es más importante- recepta la evolución y los cambios que experimenta la sociedad, con actitud constructiva y con perspectiva de futuro. Es de ese punto de vista que desde Nuevo Encuentro nos sentimos movilizados por la convocatoria del Intendente Martín Pérez y estamos convencidos de que nuestra democracia y el campo nacional y popular necesitan esa bocanada de oxígeno que, entre otras cosas, requiere con urgencia una profunda renovación de su dirigencia”.