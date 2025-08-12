Nueva ruta aérea unirá Perito Moreno con Ushuaia y Río Grande

A partir de septiembre, Líneas Aéreas del Estado (LADE) incorporará un nuevo trayecto que conectará a Perito Moreno, en la provincia de Santa Cruz, con las ciudades fueguinas de Ushuaia y Río Grande, ampliando así su red en el sur del país.

El intendente de Perito Moreno, Matías Treppo, fue quien confirmó la noticia durante una entrevista, en la que celebró el primer aniversario de la llegada de vuelos regulares de LADE a la localidad. “Desde septiembre, se sumará un tercer vuelo comercial que nos conectará con Tierra del Fuego”, adelantó.

En la actualidad, LADE opera vuelos que unen Perito Moreno con Comodoro Rivadavia y El Calafate, rutas que han mejorado la conectividad y potenciado la actividad turística y comercial de la región.

Treppo resaltó que la aerolínea cumple un papel clave en la integración patagónica, y consideró que esta nueva conexión permitirá acortar distancias y mejorar la logística de transporte en el extremo austral del territorio argentino.