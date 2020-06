“No debería haber mayores resistencias a un proyecto que tiene un objetivo tan importante”

El Concejal de Nuevo Encuentro en bloque Forja Todos, Javier Calisaya, se refirió a su proyecto “Primera Vivienda Básica Universal”, que se encuentra siendo analizado en Comisiones y que en los últimos días tuvo importantes aportes para seguir debatiéndolo en el ámbito del Concejo Deliberante.

“Estas últimas semanas pudimos intercambiar opiniones e incorporar modificaciones, y en la última comisión participó la Presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Leticia Hernández, quien nos hizo una devolución del proyecto muy positiva. Nos planteó que es un proyecto totalmente viable incluso con la posibilidad de poder adaptarlo a una operatoria propia en el ámbito de la Provincia” confió el Concejal Calisaya.

En este sentido indicó que “hay muchísimos vecinos y vecinas que nos escriben para interiorizarse del proyecto, la demanda es muy alta y la necesidad es muy crítica en la cuestión habitacional, y en eso nos interesa articular en un futuro con la Provincia, y la presidenta del IPV dio el visto bueno en alternativas de futuras urbanizaciones para articular con este programa”.

Calisaya también confió que “actualmente -según lo informado por Leticia Hernández- existe una demanda atrasada por arriba de los diez mil inscriptos en el listado de viviendas en toda la Provincia y un poco más de mitad corresponde solo a Río Grande; y nos decía (la titular del IPV) que con este proyecto se podría dar solución -en una primera etapa- a unas quinientas familias”.

“El Estado es el principal garante para que se cumplan los derechos de la sociedad, y la vivienda no es un derecho cualquiera, sobretodo en Tierra del Fuego, nadie puede estar viviendo en la intemperie” sostuvo el Concejal; añadiendo que “si uno recorre los barrios, especialmente los barrios informales, se va a dar cuenta que la gente ha construido como ha podido, y viven en una situación de precariedad habitacional que hace que no sea segura en cuanto a la construcción sanitaria, eléctrica y demás cuestiones que deben tener las familias y personas para vivir de manera digna”.

Calisaya insistió en que es un proyecto y una herramienta viable, y se enmarca también con la política nacional pensada en la etapa post pandemia, tal como fue anunciado por el Ministerio de Vivienda de la Nación a cargo de María Eugenia Bielsa, a través del Programa “Argentina Construye” para empezar a urbanizar suelos, motorizar la economía, generar empleo y garantizar el derecho de la vivienda propia.

“Con este proyecto le damos amplias facultades al Ejecutivo Municipal para que pueda determinar el procedimiento de la adjudicación de las viviendas, para que administre los recursos de los ahorristas, es decir, no hay compromiso de un gasto por parte del Municipio; por eso me parece que no debería haber mayores resistencias a una iniciativa que tiene este tipo de objetivos que es tan importante y que se lleva adelante de forma satisfactoria en el ámbito privado, por eso sería impensado que el Estado no lo pueda hacer”. sostuvo Calisaya, agregando que “nosotros pensamos en un Estado fuerte e interviniendo para garantizar derechos”.

Por último, el Concejal señaló que “este proyecto no se va a tratar en la sesión del 30 de junio, sino que va a pasar para el mes de agosto, esperamos y queremos que el Ejecutivo Municipal participe para poder conocer bien cuál es su opinión, siempre estamos abiertos a los aportes y modificaciones. Nuestro un único objetivo es que todos los vecinos y vecinas puedan acceder a una vivienda digna”.