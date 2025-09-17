Municipio y Andreani sellan convenio para fortalecer a emprendedores locales

Con el objetivo de potenciar el ecosistema emprendedor, se firmó un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Productivo y la empresa de logística Andreani. A partir de este acuerdo, emprendedores y emprendedoras que integran la Escuela Municipal de Emprendedores y quienes participan de programas productivos podrán acceder a un 25% de descuento en envíos a todo el país, así como también en compras de insumos desde el continente. El beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año.

La rúbrica del acuerdo estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, junto a la gerente de la sucursal Andreani, Vanesa Rigoni, el supervisor Gonzalo Acacio y la ejecutiva de ventas, Milagros Llanes.

En ese marco, Armas valoró la iniciativa y señaló que “el camino para salir adelante es mediante la articulación público-privada, y este es un ejemplo. Se trata de un descuento muy importante que significa mayores oportunidades para gestionar envíos”.

El funcionario destacó la importancia de este beneficio para los emprendedores, teniendo en cuenta que los costos de logística representan uno de los principales desafíos del sector. “Este convenio es estratégico y muy importante para quienes la pelean día a día, porque beneficia directamente la economía de cada uno de ellos”, agregó.

Por su parte, Rigoni explicó que el Municipio brindará un listado de emprendedores vinculados a sus programas, quienes podrán acceder al beneficio. Además, subrayó que el convenio nació a partir de una propuesta local y que “Andreani siempre está dispuesto a apoyar este tipo de iniciativas, por eso hacemos un esfuerzo para respaldar a los emprendimientos locales”.

Finalmente, desde la Secretaría de Desarrollo Productivo recordaron que las y los interesados pueden realizar consultas en la oficina ubicada en Piedrabuena y Av. Perito Moreno, o en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650).