Moonbird, el vuelo que emociona y refleja la identidad de Tierra del Fuego

El cortometraje animado del realizador fueguino Martín Petrone tuvo su avant premiere en Río Grande y conmovió al público con un relato sensible sobre el mítico playero rojizo B95, convertido en símbolo de resiliencia, conciencia ambiental y pertenencia territorial.

La presentación de Moonbird en el Espacio Tecnológico de Río Grande fue mucho más que un estreno cinematográfico. Se trató de una experiencia colectiva atravesada por la emoción, la reflexión y el orgullo local. En apenas diez minutos, la obra logra narrar una historia extraordinaria: la del playero rojizo B95, un ave migratoria que unió continentes y generaciones a través de su incansable vuelo.

Ante un auditorio colmado, el público acompañó con atención y sensibilidad un relato que trasciende lo biológico para convertirse en un mensaje profundamente humano. El cortometraje propone mirar el mundo desde la perspectiva del ave, entendiendo su recorrido como una metáfora de la perseverancia frente a las dificultades y del vínculo inseparable entre naturaleza y sociedad.

El proyecto contó con el acompañamiento de TotalEnergies, la organización ambiental Estepa Viva y el Municipio de Río Grande. Tras la proyección, el referente ambiental Tabaré Barreto destacó que Moonbird interpela al espectador desde la empatía y no solo desde la ciencia, invitando a reflexionar sobre el cuidado del ambiente y la responsabilidad colectiva en la preservación de las especies migratorias.

Martín Petrone, realizador del corto, explicó que el proceso creativo implicó un fuerte compromiso personal. La decisión de incorporar paisajes emblemáticos de la ciudad —como el antiguo frigorífico CAP, el puente histórico y la torre de Obras Sanitarias— refuerza la identidad fueguina de la obra y reconoce a Río Grande como parte esencial del viaje del B95. El material será difundido en distintos idiomas y plataformas digitales, ampliando su alcance a nivel internacional.

El aporte histórico llegó de la mano de Luis Benegas, quien participó del primer anillado del ave en 1995. Su testimonio recordó el contexto de trabajo de campo y la relevancia científica de un ejemplar que recorrió miles de kilómetros a lo largo de los años, convirtiéndose en un verdadero embajador natural de la región.

Desde el ámbito legislativo, María Laura Colazo subrayó el valor educativo del cortometraje y adelantó iniciativas para que Moonbird sea declarado de interés cultural y llegue a las escuelas de toda la provincia. En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer las políticas de conservación y proteger la Costa Atlántica fueguina como sitio de relevancia internacional.

Con una narrativa sensible y una fuerte impronta local, Moonbird deja un mensaje claro: cuidar la naturaleza es también cuidar nuestra historia y nuestra identidad. El vuelo del B95 continúa, ahora transformado en arte y memoria colectiva.