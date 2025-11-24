Mes de la Educación Inclusiva: Con gran convocatoria se realizó la Jornada “Nosotros tenemos la palabra”

El Ministerio de Educación, en el marco del Mes de la Educación Inclusiva, llevó adelante la Jornada “Nosotros tenemos la palabra”, un espacio de encuentro para dialogar sobre las políticas de inclusión, donde fueron protagonistas las y los docentes y estudiantes de instituciones de la modalidad de educación especial y personas con discapacidad.

David Estela, del equipo técnico de la Dirección Provincial de Educación Inclusiva, destacó que “estamos muy contento por estos encuentros, donde se ha podido dar la palabra a personas con discapacidad y hemos podido escuchar la perspectiva que cada uno ha podido contar sobre sus experiencias en el mundo laboral, en las trayectorias educativas reales, como así también la vida independiente”.

La Jornada, se realizó en primera instancia, en la ciudad de Río Grande y luego en la ciudad de Ushuaia, donde se dialogarán en torno a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se abordaron ejes como: Mundo del Trabajo, Educación, Proyecto de Vida Independiente, Deporte y Disciplinas.

Desde la Dirección Provincial de Educación Inclusiva, elaborarán un informe de todo lo recopilado y será elevado al Ministro de Educación y al Gobernador de la provincia, con el fin de orientar las políticas públicas de la provincia en lo que respecta a la inclusión.