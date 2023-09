Melella y Marcó del Pont presentaron en Ushuaia la estrategia Nacional para el desarrollo de la economía del hidrógeno  

Fue en el marco del encuentro “Hidrógeno, Desarrollo Productivo y Sostenibilidad” que estuvo encabezado por el Mandatario Provincial y la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación. En la oportunidad además Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presentó los avances respecto a la promoción de la economía del hidrógeno de bajas emisiones.

En un contexto global marcado por una crisis climática sin precedentes, el hidrógeno de bajas emisiones emerge como un potencial aliado para lograr una transición energética que permita alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en el marco de un desarrollo sostenible.

Este fue un punto coincidente en el encuentro realizado en la Fábrica de Talento de Ushuaia, que contó con la participación de Cámaras, consejos y federaciones empresariales; organizaciones de la sociedad civil; al igual que representantes del sector científico-tecnológico, Universidades y centros de estudios; Sindicatos y movimiento sociales y comunitarios.

“Tenemos una oportunidad histórica. Celebramos el trabajo articulado entre el sector público y privado para pensar juntos un plan de desarrollo. El crecimiento futuro va a venir de la mano de la transformación de la matriz energética”, indicó el Gobernador Melella, al destacar la potencialidad para el desarrollo de la economía del hidrógeno.

El Gobernador recordó que dentro del plan de ampliación de la matriz productiva de la provincia “uno de los ejes son las energías renovables”, y subrayó que “Tierra del Fuego tiene que tener un centro de investigación, de desarrollo para la producción. Tierra del Fuego tiene que tener a la Universidad, al Estado, a la industria, pensando en los equipos que se necesitan para el hidrógeno verde, en todo lo que esta industria necesita. Por eso invito a nuestros industriales a ponerse a pensar, porque no es solo una oportunidad de negocio para la provincia, sino para la región y para el país”.

“Creo que viene un cambio significativo del paradigma productivo -consideró Melella-. Lo celebramos, lo acompañamos, ponemos todo el esfuerzo, todo nuestro compromiso. Necesitamos una Argentina que vea que hoy tiene una posibilidad que no podemos rifar, donde el rol del Estado tiene que estar más presente que nunca, empujando y acompañando al privado. No podemos rifar el futuro de nuestra Argentina, no podemos rifar Vaca Muerta, no podemos rifar Fénix, no podemos rifar el hidrógeno verde, no podemos rifar la industrialización de nuestros recursos naturales, no podemos rifar nuestra soberanía sobre Malvinas, las Islas y el Atlántico Sur. Estoy convencido que tenemos un futuro de esperanza cierta con un Estado presente”.

El hidrógeno es un producto industrial y un insumo de diferentes procesos. La producción de hidrógeno de bajas emisiones en gran escala es una oportunidad no solo para la descarbonización sino también para la reindustrialización y la diversificación de exportaciones. La competitividad de Argentina en esta nueva economía se fundamenta en integrar las ventajas naturales, las capacidades industriales, científicas y tecnológicas y el trabajo argentino.

En este marco, la República Argentina elaboró una Estrategia Nacional de Hidrógeno que permita planificar el despliegue integral de la economía del hidrógeno de bajas emisiones en el territorio nacional, como una política gubernamental estratégica.

La secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marco del Pont, sostuvo que “esta estrategia de desarrollo de la economía del hidrógeno es básicamente una invitación a hablar del futuro. Es una invitación a hablar del futuro en torno a una nueva actividad que tiene la potencialidad para que nuestros países, nuestras provincias, particularmente la provincia de Tierra del Fuego, pueda desplegar todas sus capacidades industriales, humanas, sus capacidades del sistema científico tecnológico”.

“No estamos hablando de las industrias tradicionales, estamos hablando de una metamorfosis muy profunda que está sufriendo la economía global en torno justamente al abordaje de la crisis climática que está sacudiendo al mundo, que está sacudiendo fundamentalmente a los países más pobres y que reclama un abordaje en serio”.

“Estamos convencidos que detrás de esta transformación que se está dando a escala global Argentina tiene oportunidad, pero también tiene riesgo. Y el riesgo es que con esta inercia, si no hay una decisión política y si no hay políticas públicas que reorienten este proceso, la verdad es que nos ubicaremos nuevamente como un país productor y exportador de materias primas, de recursos naturales”, advirtió.

Participaron además de la jornada la vicegobernadora Mónica Urquiza; el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; el secretario de Hidrocarburos de la Provincia, Alejandro Aguirre; legisladores provinciales; representantes de organismos descentralizados y del Municipio de Río Grande.

Al igual que la subsecretaria de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional de la Nación, Paula Español; también estuvo presente la subsecretaria de Estrategia para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Verónica Robert; la subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti; la directora Nacional de Evaluación Ambiental, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Jessica Motok; el director Nacional de Vectores Productivos Estratégicos, Gonzalo Montiel; la directora de Articulación Sectorial, Magdalena De Lucca.

Por parte de Fractal ARG SRL asistió Federico Facio; también Guillermo de la Croce del Consejo Federal de Inversiones; vía zoom el socio Gerente de Ambiente y Territorio SA, Juan Pablo Russo. También asistieron representantes de los Consulados de Chile y Alemania; la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana; la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Tecnológica Nacional, del Centro Austral de Investigaciones Científicas, del CENT 35 de Río Grande; y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

Además estuvieron presentes representantes de la Unión Industrial Argentina, de YPF S.A.; y de las petroleras Total Austral; Panamerican; Wintershall DEA; Roch; Huinoil; y las firmas Mirgor, New San, BGH, de la Asociación de Profesionales de Turismo y autoridades de diversos sindicatos en la provincia.