Melella visitó las instalaciones de Verdenova Patagonia SRL en Tolhuin

El Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, visitó las instalaciones de Verdenova Patagonia SRL, un joven emprendimiento radicado en Tolhuin que se dedica a la producción de verduras de hoja y flores comestibles mediante el uso de tecnología de punta para el control de cultivos.

Durante el recorrido, el Gobernador pudo observar en primera persona el desarrollo del primer prototipo a escala en la provincia, donde se cultivan lechugas tipo crespa, hoja de roble, rúcula, mizuna verde y colorada; flores comestibles que se utilizan para decoración y plantas aromáticas, marcando un hito en la producción local de alimentos frescos.

Al finalizar la visita, el Mandatario provincial destacó el perfil innovador y el gran potencial del emprendimiento. «Es un orgullo ver en nuestra tierra el compromiso y la iniciativa de emprendedores fueguinos como los de Verdenova. Son un ejemplo claro de cómo con ingenio y trabajo se pueden generar proyectos de alto impacto», afirmó Melella.

«Desde el Gobierno, valoramos profundamente este querer seguir creciendo y consolidarse. Apoyar a las empresas que, como ellos, invierten, generan empleo y apuestan a la soberanía alimentaria de Tierra del Fuego es una de nuestras prioridades», añadió.

Por su parte, Sebastián Wilwerth, socio fundador junto a Juan Zanetti, explicó los orígenes y la proyección de la empresa. «Verdenova es una empresa relativamente joven en Tierra del Fuego, que inició en Buenos Aires en el año 2012 con un pequeño invernadero experimental, en donde empezamos a desarrollar un software de control y de manejo del clima del cultivo. Recién en el año 2022 tuvimos la oportunidad de empezar a desarrollar el primer prototipo a escala acá en Tierra del Fuego. Y bueno, un poco lo que se ve acá es el resultado de esa primera experiencia».

Respecto a los productos, detalló: «Cultivamos lechuga tipo crespa, lechuga hoja de roble, rúcula, mizuna verde, mizuna colorada, verduras de hojas en general, flores comestibles que se usan también para la decoración de platos y plantas aromáticas».

Finalmente, Sebastián Wilwerth compartió la visión a futuro: «Nuestra idea es seguir creciendo en la región y consolidarnos como líderes en la producción de alimentos frescos para la zona de Tierra del Fuego en un principio y, después, si nos da, poder seguir expandiéndonos hacia la Patagonia».

La visita refuerza el apoyo del Gobierno Provincial a los emprendedores locales que, con innovación y sustentabilidad, contribuyen al desarrollo económico y a la diversificación productiva de Tierra del Fuego.