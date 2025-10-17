Melella se reunió con referentes barriales de Ushuaia para fortalecer el trabajo conjunto en territorio

El Gobernador de la Provincia, Gustavo Melella, encabezó un importante encuentro con más de treinta referentes de distintos barrios de Ushuaia, con el objetivo de fortalecer la articulación directa entre el Gobierno provincial y las comunidades locales. Estuvo acompañado por la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.

Durante la reunión, se escucharon las necesidades, propuestas y demandas de cada sector, con la intención de construir una agenda común de trabajo. Los principales ejes abordados giraron en torno al acceso a servicios públicos, la regularización de conexiones y el acompañamiento a las familias que aún enfrentan dificultades para acceder a prestaciones básicas.

Uno de los puntos centrales fue la propuesta de avanzar en un reempadronamiento general de los servicios, con participación activa de los referentes barriales. Esta iniciativa apunta a que cada hogar cuente con una conexión segura y en regla, lo que permitirá ordenar el territorio y planificar con mayor precisión las obras y asistencias que demanda cada barrio.

“Estamos atravesando una situación muy compleja, como el resto de las provincias, con un ajuste tremendo del Gobierno Nacional que afecta todo. Esas decisiones impactan en los barrios, donde cada obra detenida se transforma en una demora para una familia que espera una mejora concreta. Aun así, con mucho esfuerzo hemos intentado sostener con recursos propios aquellas obras que son prioritarias”, expresó Melella durante el encuentro.

En ese marco, el Mandatario provincial también hizo un balance de la gestión de los últimos años, destacando los avances logrados junto a los vecinos y la continuidad de obras que fortalecen la infraestructura provincial, a pesar de un escenario económico y político adverso por las políticas del Gobierno nacional.

Por su parte, los referentes barriales valoraron el espacio de participación y la posibilidad de ser escuchados en un ámbito de construcción conjunta. Subrayaron la importancia de mantener estos espacios de diálogo y seguimiento, fundamentales para una gestión más cercana y basada en las realidades concretas de cada comunidad.