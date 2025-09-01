Melella recorrió la obra de la Comisaría de Género y Familia en Río Grande

El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó una recorrida por la obra de la nueva Comisaría de Género y Familia en Río Grande, donde actualmente se desarrollan tareas de hormigonado del edificio.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo; y el secretario de Representación Política, Federico Giménez. También participaron el viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, el legislador Federico Greve y los concejales de Río Grande Federico Runín y Lucía Rossi.

El proyecto, que demandará una inversión de 200 millones de pesos financiados con fondos provinciales, tiene como objetivo brindar un espacio adecuado para la atención de víctimas de violencia familiar y de género. El diseño del edificio se elaboró a partir de consultas con personal especializado del área de género de la Policía Provincial, con el fin de asegurar una distribución funcional acorde a las tareas que allí se desempeñarán.

La nueva comisaría tendrá una superficie cubierta de más de mil metros cuadrados. Contará con un sector público destinado a la atención de vecinos y vecinas, un área semi restringida para la recepción de denuncias con privacidad garantizada, y un área restringida exclusiva para personal policial, que incluirá calabozos.