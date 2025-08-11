Melella llamó a la unidad para frenar el avance libertario

El gobernador Gustavo Melella advirtió que la división dentro del espacio nacional y popular “claramente favorece a La Libertad Avanza” y pidió priorizar la unidad de cara a las elecciones legislativas.

“El objetivo es lograr dos senadores y dos diputados para Tierra del Fuego. Nuestra pelea es contra las políticas del Gobierno nacional, no por la elección de 2027”, señaló.

Melella instó a dejar de lado las diferencias internas y a “cerrar heridas personales” para enfrentar los ajustes en salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública.

En relación a la reforma constitucional, reiteró que ni él ni los intendentes podrán ser candidatos a convencionales y propuso que quienes integren la convención trabajen ad honorem, tal como marca la Carta Magna provincial.