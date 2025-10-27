Melella llamó a la reflexión y destacó la importancia de la unidad tras las elecciones

El gobernador Gustavo Melella analizó el resultado electoral y consideró que la falta de una propuesta conjunta impidió alcanzar una mayor representación parlamentaria. Reafirmó su compromiso con el diálogo y la búsqueda de consensos en la provincia.

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, realizó un análisis autocrítico tras las elecciones legislativas nacionales y sostuvo que, de haberse conformado una lista unificada, “hoy tendríamos dos senadores y dos diputados”.

En ese sentido, Melella expresó que su reflexión no busca responsabilizar a nadie, sino reconocer lo que pudo haberse logrado con mayor unidad. “No se trata de echar culpas. Me hago cargo de lo que me corresponde, pero si hubiéramos ido juntos, el resultado habría sido diferente”, remarcó.

El mandatario fueguino también ratificó su voluntad de diálogo con todos los sectores y autoridades locales. “Soy gobernador de los tres intendentes y seguiré trabajando con cada uno. Nunca rompí el diálogo ni salí a criticar la gestión de nadie; al contrario, siempre voy a apostar a la unidad”, enfatizó.

Melella además analizó el escenario político nacional y señaló que el Gobierno central no cuenta con mayoría en el Congreso, lo que —a su entender— abre la posibilidad de construir una oposición responsable y con propuestas. “Que el presidente haya sido electo no significa que vayamos a dejar de expresar lo que pensamos. Lo haremos siempre desde el respeto institucional y con mirada federal”, añadió.

Finalmente, el Gobernador convocó a los distintos espacios políticos a reafirmar el compromiso con la provincia y trabajar en conjunto por los intereses de Tierra del Fuego: “Debemos aprender de lo que pasó y mirar hacia adelante con responsabilidad y unidad”.