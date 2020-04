Melella: “La prioridad de la aplicación es la salud y que no haya personas dando vueltas porque sí”

El gobernador Gustavo Melella aseguró que “se pensó en una aplicación donde lo prioritario es la salud” aclarando que “el sistema busca además resguardar un ordenamiento del tránsito, lo que no queremos es que haya gente dando vueltas porque sí”. Precisó que “hay personas que no utilizan esta tecnología, entonces no los vamos a obligar a tenerla”.

El Mandatario provincial realizó diversas aclaraciones respecto a la APP de Salud que está gestionando el gobierno provincial. En ese sentido aclaró que “pensamos en una aplicación donde lo prioritario es la salud. Es un sistema de autocontrol guiado por la aplicación por la cartera sanitaria”.

Respecto a la organización de la movilidad social, remarcó que “buscamos que haya menos movimiento en la calle, no queremos que las personas estén dando vueltas porque sí”.

En referencia a los tiempos previstos para salir del domicilio, el Gobernador fue contundente, “no vamos a meter preso, ni mandar a la Antártida si alguien se demora 3 o 4 horas para realizar las compras necesarias, no es de control. Lo que queremos es resguardar un ordenamiento del tránsito” y aclaró que “no se les va a exigir a quienes no cuenten con esta tecnología, porque sabemos que hay personas que tienen celulares no aptos para la aplicación o directamente no usan”.

“Tenemos que entender que la primera responsabilidad es cuidarnos, es individual y después colectiva” reflexionó el Gobernador y precisó que “estás son reglas transitorias, no definitivas, y son sobre todo para cuidar la salud de cada vecina y vecino”.

Respecto a las diversas medidas, el Mandatario señaló que “esto no está pensado en ningún manual, la situación va cambiando entonces las cuestiones que acompañan van cambiando. Es una situación que amerita mucha elasticidad, tenemos que repensar todo”.

“Las y los fueguinos siempre fuimos solidarios y no tenemos que dejar de serlo en este momento, donde lo que necesitamos es serenidad y sobrepasar esta situación que es tan compleja, de la mejor manera posible. Todos buscamos lo mejor para la gente” concluyó.