Melella impulsa reformas clave para modernizar el Estado fueguino

El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, presentó en la Legislatura Provincial un paquete de leyes destinado a promover cambios estructurales en distintos ámbitos de la provincia. La propuesta se enmarca en la idea de generar un nuevo impulso que permita responder a los desafíos actuales con un Estado más dinámico y cercano a la comunidad.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que el contexto actual exige adaptaciones constantes y una gestión pública capaz de acompañar las transformaciones sociales y económicas. En ese sentido, remarcó que las iniciativas buscan aliviar la carga burocrática, mejorar los servicios y fortalecer el rol del Estado como garante de derechos.

El conjunto de proyectos aborda áreas sensibles como salud, educación, infraestructura y políticas sociales, incorporando además herramientas para agilizar trámites y optimizar el funcionamiento de los organismos públicos. La intención, según se explicó, es lograr una administración más eficiente y accesible para los vecinos y vecinas.

Las propuestas están organizadas en tres ejes principales. El primero se orienta al desarrollo productivo y la generación de empleo, con medidas vinculadas al turismo, la pesca, los nuevos emprendimientos y el transporte.

El segundo eje apunta a simplificar la gestión estatal mediante la digitalización y la mejora de procesos administrativos, así como a fortalecer políticas habitacionales y sanitarias.

Por último, el tercer eje se centra en consolidar un Estado más eficiente, incorporando leyes relacionadas con infraestructura, financiamiento, ciberseguridad y modernización institucional. También incluye iniciativas para reforzar el sistema laboral y previsional.

Con este paquete legislativo, el Gobierno provincial busca sentar las bases de una transformación sostenida, apostando a un modelo de gestión que combine desarrollo, inclusión y eficiencia en beneficio de toda la comunidad fueguina.