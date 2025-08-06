Melella: “Es momento de debatir con honestidad el futuro de Tierra del Fuego”

Tras el fallo del Superior Tribunal de Justicia que avaló la convocatoria a elecciones de convencionales para la reforma de la Constitución Provincial, el gobernador Gustavo Melella celebró la decisión judicial y convocó a todos los sectores políticos y sociales a sumarse a un proceso de debate “honesto, responsable y sin especulaciones”.

El mandatario valoró el pronunciamiento del STJ, al señalar que despeja cualquier incertidumbre legal sobre la iniciativa: “Hoy estamos seguros de que los pasos dados están dentro del marco de la ley y de lo que establece nuestra Constitución”.

Melella planteó que la habilitación del proceso reformista representa una oportunidad para que los fueguinos puedan reflexionar colectivamente sobre los desafíos del porvenir. “Se abre una instancia para proyectar la provincia que queremos para los próximos treinta o cincuenta años”, afirmó.

En ese marco, llamó a construir una discusión plural y comprometida, más allá de las diferencias partidarias. “No se trata de quién tiene razón ni de si se apoya o no a este gobierno. Lo importante es abrir un espacio sin límites ni especulaciones”, sostuvo.

El gobernador evitó polemizar con sectores opositores que cuestionaron el momento elegido para la reforma y aseguró que “esa discusión ya quedó atrás”. En cambio, apeló a la responsabilidad de la dirigencia política para estar “a la altura de lo que la sociedad espera”.

“Debemos pensar en las generaciones que vienen. Si damos lo mejor de cada uno en este proceso, estoy seguro de que podemos construir un futuro mejor para Tierra del Fuego”, concluyó.