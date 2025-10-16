Melella cuestionó los acuerdos con Estados Unidos: “Siento vergüenza de ver un gobierno que fue a entregar a los argentinos”


El gobernador Gustavo Melella criticó duramente los convenios firmados por el presidente Javier Milei con el Gobierno de Estados Unidos. Aseguró que las medidas implican endeudamiento, pérdida de soberanía y un fuerte impacto negativo en la producción y el trabajo argentino.


El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, expresó una firme crítica a los recientes acuerdos que el presidente Javier Milei concretó con el Gobierno de Estados Unidos, advirtiendo sobre las consecuencias económicas y sociales que —a su entender— traerán aparejadas para el país.

“Como argentino siento vergüenza de ver un gobierno que se fue a entregar y nos fue a entregar a los argentinos”, manifestó Melella, al cuestionar el alcance de los compromisos asumidos por la administración nacional.

El mandatario provincial sostuvo que los acuerdos “significan más endeudamiento, menos producción y menos trabajo para la gente”. En ese sentido, remarcó que los fondos anunciados “no están destinados a fortalecer la industria ni el comercio, sino a resguardar el sistema financiero”, y afirmó que “entregar soberanía es muy triste”.

Melella también advirtió que las medidas derivarán en un incremento de la presión impositiva y afectarán directamente a los trabajadores. “Están avisando que van por los trabajadores, van por mayores impuestos, porque hay que pagar esto. Que la gente no se confunda: no es una fuente de dólares para el vecino, es una tremenda mentira”, subrayó.

En esa línea, convocó a la ciudadanía a “tener conciencia y poner un límite” en las próximas elecciones. “Fuerza Patria siempre estuvo en el mismo lugar, defendiendo a los trabajadores. Nuestros diputados y senadores no van a votar en contra del pueblo”, aseguró.

Finalmente, el gobernador alertó que la intervención del Tesoro estadounidense “atenta contra la industria nacional y, particularmente, contra el régimen industrial fueguino”. “Nos va a llevar a destruir la industria de Tierra del Fuego y la industria argentina. Están destruyendo el país, las pymes y los comercios”, concluyó.

