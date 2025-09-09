Melella anunció una inversión de 60 millones de dólares para asegurar el abastecimiento energético de Ushuaia

El gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, anunció la firma del contrato para la construcción de una nueva planta generadora de energía en Ushuaia, una obra que demandará más de 60 millones de dólares de inversión y que, según afirmó, garantizará el suministro eléctrico de la ciudad por los próximos 30 años.

El Mandatario explicó que la iniciativa será llevada adelante por la empresa estatal Terra Ignis en asociación con capitales chinos, tras la resolución de un antiguo conflicto judicial con firmas del país asiático. “No solo evitamos pagar un juicio millonario, sino que se abrió la puerta a nuevas inversiones”, subrayó.

Melella recordó que Ushuaia enfrenta un déficit crítico en la generación de energía y que un financiamiento internacional previamente gestionado quedó trabado a nivel nacional. En ese marco, valoró la rapidez con la que se avanzó en este nuevo acuerdo, que permitirá iniciar el embarque de los equipos en el corto plazo.

La obra contempla la construcción de una planta de 60 megavatios en el ingreso a la ciudad y la reparación integral de la planta actual, con la renovación de sus equipos. “No solo vamos a tener una nueva central, sino que la planta existente quedará como reserva de 40 megas, lo que permitirá sostener el crecimiento de Ushuaia sin limitaciones”, afirmó.

Respecto al rol de la empresa provincial, el Gobernador destacó: “Terra Ignis es una gran herramienta porque puede asociarse rápidamente con privados, lo que genera más ganancias para el Estado y, en consecuencia, más recursos para salud, seguridad, educación, viviendas y obras”.

Finalmente, Melella consideró que esta inversión es histórica en el contexto económico actual: “Hoy en la Argentina prácticamente no hay inversiones. Esta es una de las pocas concretas, y nosotros impulsamos todas las que generen trabajo, vengan de donde vengan”.