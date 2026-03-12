Melella analizó con gremios estatales el panorama económico de la provincia

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mantuvo un encuentro en Casa de Gobierno con representantes de los principales gremios estatales para exponer la situación financiera que atraviesa la provincia y dialogar sobre el complejo contexto económico nacional.

Durante la reunión, el mandatario explicó que la convocatoria tuvo como objetivo compartir con los sindicatos un diagnóstico detallado sobre los recursos actuales del Estado provincial.

Desde el Ejecutivo señalaron que el encuentro permitió mostrar con claridad el estado de las finanzas públicas y los desafíos que enfrenta la gestión.

El secretario de Asuntos Gremiales, Walter Campos, indicó que uno de los principales problemas que afecta a las provincias es la caída de los ingresos. Según precisó, la coparticipación registró una baja superior al 9%, a lo que se suma la disminución de la recaudación propia producto de la contracción económica, lo que representa una pérdida significativa de recursos.

En ese contexto, también se analizó el impacto que la situación económica nacional genera en distintos sectores de la provincia. Entre los datos expuestos, se mencionó que alrededor de 16 mil fueguinos dejaron de contar con cobertura de obra social o dejaron de abonarla, por lo que debieron incorporarse al sistema público de salud, incrementando la demanda de servicios, medicamentos y prestaciones.

Campos explicó que, pese a la reducción de ingresos, el Estado provincial continúa afrontando múltiples demandas sociales. “El salario es una de las prioridades, pero también debemos acompañar a quienes han perdido su empleo y necesitan del Estado”, expresó.

Asimismo, destacó que el Gobierno continuará sosteniendo el diálogo con los representantes sindicales y calificó el encuentro como positivo. En la reunión participaron dirigentes de ATSA, ATE, UPCN y SUTEF, junto al ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals; el ministro de Economía, Alejandro Barrozo; y el ministro de Educación, Pablo López Silva.

Finalmente, los gremios plantearon la necesidad de avanzar con la convocatoria a paritarias.

Desde el Ejecutivo señalaron que se comprende la situación de los trabajadores estatales y adelantaron que en los próximos días podrían comenzar las mesas de negociación para continuar el análisis de la situación salarial y laboral.