Mejoramiento Vial: El Municipio intensifica los trabajos de bacheo en toda la ciudad

Con una administración responsable de los recursos por parte de la gestión del intendente Martín Perez y el compromiso diario de los trabajadores municipales, Río Grande continúa fortaleciendo su infraestructura vial para garantizar mayor conectividad y responder a las necesidades de las vecinas y vecinos.

En el marco del Plan de Mejoramiento Vial, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, desarrolla una nueva etapa de trabajos de bacheo en diferentes puntos de la ciudad.

Durante los últimos días se intervinieron las calles Islas Malvinas, entre Schweitzer y Colón; Rivadavia y Bilbao; Rivadavia entre Bilbao y Obligado; Fagnano entre Alberdi y Moyano; y Moyano entre Fagnano y Rivadavia, donde se ejecutaron tareas de hormigonado, reparación de pavimento y sellado de juntas.

Estas acciones buscan garantizar una circulación más ágil y segura, dando respuesta a las demandas de la comunidad y acompañando el crecimiento sostenido de Río Grande.

Desde el Municipio remarcan que estas obras son posibles gracias a la correcta administración de los recursos públicos y al trabajo constante del personal municipal, lo cual permite mantener en condiciones la red vial.

En los próximos días continuarán las tareas en otras arterias de la ciudad, priorizando los sectores de mayor tránsito y los accesos a los barrios, con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más segura, ordenada y en permanente desarrollo.

La gestión municipal reafirma así su compromiso con la seguridad vial y el bienestar de las y los riograndenses.