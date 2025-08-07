Martín Perez se reunió con vecinos de zona sur para planificar acciones post invierno

El intendente de Río Grande, Martín Perez, encabezó una reunión de trabajo con referentes barriales y organizaciones sociales de la zona sur de la ciudad. El encuentro tuvo como eje central el diálogo abierto y la escucha activa de las necesidades e inquietudes de los vecinos y vecinas.

Durante la jornada, se realizó un repaso por la situación general de los barrios del sector, haciendo foco en la planificación de trabajos y obras que se desarrollarán una vez finalizada la veda invernal. Desde el Ejecutivo Municipal se compartieron detalles sobre acciones previstas en áreas como zoonosis, salud, mantenimiento de espacios públicos, limpieza y obras viales.

“Los barrios de zona sur son ejemplo de crecimiento a través del camino del esfuerzo, el sacrificio y, sobre todo, del trabajo en comunidad», expresó Perez. En ese marco, destacó la importancia de sostener la presencia del Estado Municipal en el territorio y fortalecer el trabajo conjunto con los vecinos: “En estos tiempos en los que el discurso está centrado en la individualidad, este tipo de encuentros reivindican el valor de lo colectivo”.

El Intendente también adelantó que continuarán desarrollándose reuniones de trabajo específicas con distintas áreas municipales para avanzar en la respuesta a las demandas de cada barrio.

Finalmente, subrayó que “son muchos los desafíos que las y los riograndenses tenemos por delante; por eso es fundamental que sigamos construyendo una ciudad con oportunidades, arraigo y comunidad».