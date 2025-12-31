Los Polos Creativos presentan su agenda de Verano 2026 en toda la Provincia

Desde el 5 de enero y durante todo el mes, niñas, niños, jóvenes y personas adultas podrán participar de talleres gratuitos de ciencia, tecnología, arte y creatividad en Tolhuin, Ushuaia y Río Grande, en el marco de Verano TDF.

En el marco del programa Verano TDF, los Polos Creativos de Tierra del Fuego lanzan una nueva edición de sus propuestas estivales, con una programación diversa e inclusiva que se desarrollará a lo largo de enero de 2026 en las ciudades de Tolhuin, Ushuaia y Río Grande.

La iniciativa busca generar espacios de aprendizaje, creación y experimentación durante el receso de verano, combinando ciencia, tecnología, arte, juego, innovación y creatividad, con un enfoque territorial, comunitario y de calidad, pensado para todas las edades.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera online a través de la plataforma oficial https://polos.aif.gob.ar

donde encontrarán información detallada sobre talleres, edades, días y horarios.