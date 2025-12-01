Los nuevos diputados nacionales prestarán juramento este miércoles

A partir de las 13 horas se realizará la sesión preparatoria en la Cámara Baja, donde asumirán los 127 legisladores electos en octubre. Tierra del Fuego renovará parte de su representación con la incorporación de Agustín Tita y Miguel Rodríguez

Este miércoles, desde las 13 horas, la Cámara de Diputados llevará adelante la sesión en la que jurarán los 127 diputados electos en los comicios de octubre. El acto se desarrollará por distritos y cada legislador podrá elegir la fórmula de juramento según sus convicciones personales o religiosas.

Por Tierra del Fuego asumirán Agustín Tita y Miguel Rodríguez, quienes reemplazarán a Carolina Yutrovic y Ricardo Garramuño. Además, continuarán en funciones los diputados Jorge Araujo, Andrea Freites y Santiago Pauli, completando así la representación fueguina en el Congreso de la Nación.

La jornada marcará la renovación parcial de la Cámara y el inicio de un nuevo período legislativo, en un contexto donde se esperan debates clave para el país.