La Libertad Avanza en Tierra del Fuego alcanzó un triunfo arrollador. Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos Senadores Nacionales y Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados.

Agustín Coto celebró los resultados de las elecciones de este domingo donde «los fueguinos abrazamos las ideas de La Libertad, acompañando la transformación definitiva de la Argentina», destacó el Senador electo.

Agradeció el trabajo de los fiscales, fuerzas de seguridad y personal de la Justicia Electoral quienes garantizaron el desarrollo de la jornada electoral sin inconvenientes; y ponderó la implementación del sistema de Boleta Única Papel implementado por iniciativa del Gobierno Nacional, que “nos permitió a los argentinos votar con libertad, de manera rápida, sencilla y transparente; con menos costos para el Estado y más agilidad para el escrutinio”, apuntó.

En la primera elección nacional donde La Libertad Avanza presentó candidatos en los 24 distritos, el proyecto político encabezado por el Presidente Javier Milei tuvo un desempeño excelente. “Nos concentraremos en esta nueva etapa del Congreso Nacional, donde vamos a consolidar las reformas del presidente Javier Milei para completar la transformación estructural definitiva de la Argentina”, aseguró la Senadora electa Belén Monte de Oca.

La Senadora electa agradeció el acompañamiento del electorado, que “dejó bien claro que La Libertad Avanza es la principal fuerza de cambio” en Tierra del Fuego y a nivel nacional, donde “millones de argentinos ratificaron el rumbo del Gobierno Nacional, acompañando el proyecto de un país más libre, próspero y con más crecimiento, demostrando que somos más que los que quieren volver al pasado”, valoró Belén Monte de Oca.