Locro solidario para hacer crecer un espacio de inclusión

Con la mirada puesta en fortalecer sus propuestas y abrir nuevas oportunidades de participación, el CAAD impulsa una venta de locro con fines solidarios destinada a reunir fondos para la creación de su propia sala de streaming.

La iniciativa ya muestra resultados concretos: se han recaudado $3.100.000, monto que permitió avanzar en la compra de equipamiento técnico y materiales esenciales.

No obstante, el proyecto aún requiere reunir $3.900.000 adicionales para poder concretarse en su totalidad y convertirse en una herramienta clave de comunicación e inclusión. Quienes deseen acompañar esta causa pueden hacerlo de diferentes maneras.

Por un lado, se habilitará una urna en la sede del CAAD a partir del miércoles 25 de marzo, en el horario de 9 a 18.

También es posible colaborar mediante transferencias al alias caad.30.2025. Además, se encuentra en marcha la venta de porciones de locro a $15.000, que pueden reservarse enviando un mensaje al número 2974 471494.

La propuesta no solo invita a compartir una comida tradicional, sino también a ser parte de un proyecto que busca ampliar horizontes y generar nuevos espacios de expresión para la comunidad.