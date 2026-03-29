Locro Malvinero en la vigilia del 2 de abril

En el marco de una nueva Vigilia del 2 de abril, ya se ultiman los preparativos para una de las expresiones más emblemáticas de la jornada: el tradicional locro que se comparte en la Carpa de la Dignidad.

Desde el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, su secretario de Prensa, René Vergara, informó que más de 20 trabajadores participan del operativo que permitirá cocinar alrededor de 2.500 porciones. La distribución comenzará a partir de la medianoche, acompañando a quienes se acerquen a rendir homenaje.

Esta iniciativa, que se sostiene desde hace entre 15 y 20 años, trasciende lo gastronómico para convertirse en un gesto de solidaridad y memoria colectiva.

El locro malvinero se consolida así como un símbolo de acompañamiento a los veteranos y de reafirmación del compromiso de la comunidad con la causa Malvinas.