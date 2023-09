Así lo expresó la titular de Producción y Ambiente de la provincia, Sonia Castiglione, quien valoró la iniciativa del Gobierno nacional para incluir al sector textil en el subrégimen industrial fueguino.

La Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione se refirió a la inclusión del sector textil al subrégimen industrial fueguino, afirmando que ello fue posible “gracias a un intenso trabajo del Gobernador Gustavo Melella con el Ministro de Economía de la nación, Sergio Massa; y luego de todas las personas que estamos en la segunda línea traccionando para que esto se lograra” destacando el rol de la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos “que fue una gran gestora de todos los acontecimientos que se dieron en el último tiempo”.

La funcionaria aseguró que al momento de definir la situación de los textiles “se puso sobre la balanza la cuestión laboral; de la soberanía; lo tributario y lo económico”.

En tal sentido recalcó que “hay mucho por trabajar por el régimen, pero la cuestión de la soberanía tiene que estar sí o sí dentro de los fundamentos para sostenerlo, porque no se trata de tener o no tener gente poblando Tierra del Fuego, sino más bien de tener un territorio fuerte; fortalecido económicamente; con servicios; con movimiento económico serio; con empresas grandes; serias; con producción genuina local y desarrollo. Todo esto tiene que ver con el posicionamiento del país en el Atlántico Sur, con Malvinas y la Antártida, donde hoy el Atlántico Sur tiene la mirada de distintas potencias y países del mundo”.

Asimismo agregó que “lo que se ha logrado marca un modelo de país acerca de hacia dónde se quiere ir. No debemos olvidar que cuando el ex presidente Macri estuvo en gestión, en Río Grande perdimos 8 mil puestos directos en la industria promovida, mientras que la actual gestión dio la prórroga. Son dos modelos distintos y decisiones políticas que se transparentan a partir de acciones”.

En tal sentido, Castiglione advirtió que “hoy tenemos al candidato a la presidencia Javier Milei, que ha expresado que el problema no es que Tierra del Fuego no pague impuestos, sino que todo el país los paga, y que no puede sacarle los impuestos a todo el país. La realidad es que si no un hay diferencial impositivo tributario entre Tierra del Fuego y el resto del país; Tierra del Fuego muere. Con lo cual, es más de lo mismo y encima es una cuestión engañosa”.

“Desde hace años Sergio Massa ha defendido el régimen con esta mirada de soberanía, planteando distintas discusiones y acciones que nada tienen que ver con lo meramente discursivo” aseveró.

Por otra parte la Ministra adelantó que en las próximas 48 horas las empresas serán convocadas para hablar de las condiciones que tendrá el decreto, “en pos poder hacer un régimen cada vez más virtuoso”.

“Desde el primer momento con el Gobernador Melella dejamos en claro que queremos que se respete la igualdad de condiciones con respecto a los otros sectores, con revisiones cada 5 años y esa es la postura de la Provincia y es lo que pondremos sobre la mesa” anticipó.

Castiglione dijo que “es necesario evitar algunos desvíos que puedan haber por parte de algunos pocos empresarios que no hacen del todo bien las cosas, y que no cuidan el régimen ni las fuentes laborales. Este es un régimen que va mutando y que va al ritmo de lo que necesita el mundo del consumo; con lo cual la normativa debe estar a la altura de las circunstancias”.

También recalcó el rol de las y los trabajadores, “que se pusieron al frente de esta lucha, llevando su voz a las distintas reuniones donde estuvieron presentes y defendiendo sus derechos laborales”.