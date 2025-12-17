Ley de Regularización de Deudas Tributarias: norma consensuada en beneficio de los contribuyentes

Con un amplio consenso político, la Legislatura aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece un Régimen Especial de Regularización de Deudas Tributarias provinciales, adeudadas hasta el 30 de noviembre de 2025. La iniciativa, nacida a instancia del Poder Ejecutivo, fue el resultado de un trabajo conjunto y constructivo entre los distintos bloques parlamentarios, que aportaron modificaciones para enriquecer el texto final.

Esta herramienta, consensuada y dirigida a aliviar la situación de los contribuyentes, ofrecerá un plazo de 60 días hábiles, a partir de su promulgación y reglamentación, para que los mismos puedan adherirse al beneficio. El régimen contempla importantes alivios financieros, centrados en la reducción significativa de intereses resarcitorios y punitorios.

Uno de los pilares de la ley es el trato diferenciado, diseñado para atender las distintas realidades económicas:

Para Pequeños Contribuyentes: Podrán regularizar sus deudas en hasta 60 cuotas. Se establece un beneficio extraordinario para quienes realicen el pago al contado: la condonación del 100% de los intereses. Aquellos que opten por un plan de facilidades de pago en cuotas accederán a descuentos proporcionales sobre los intereses.

Para Grandes Contribuyentes: Accederán a una condonación del 60% de los intereses si cancelan su deuda de manera total al momento de la adhesión. Si eligen financiar la obligación, podrán hacerlo en hasta 36 cuotas con una condonación del 20% de los intereses.

El proyecto original, presentado por el Poder Ejecutivo, fue objeto de un profundo análisis y debate en las comisiones legislativas. A instancia de los distintos bloques, se introdujeron modificaciones que permitieron perfeccionar los mecanismos de acceso y los alcances de los beneficios, logrando así una norma robusta y ampliamente representativa de la voluntad de brindar una solución concreta.

“Esta ley es el resultado del diálogo y la responsabilidad institucional. Buscamos, por un lado, dar una oportunidad real a los contribuyentes para que regularicen su situación de manera ordenada y con beneficios sustanciales, y por otro, fortalecer la recaudación provincial con un sentido de justicia y equidad”, destacó el director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde.

Con esta medida, la provincia busca dinamizar la economía formal, proporcionar certidumbre a los contribuyentes y fortalecer el vínculo fiscal sobre la base de la comprensión y el acompañamiento.