Legislatura Provincial: Dos Santos ya no pertenece al bloque de Somos Fueguinos

Mediante una gacetilla de prensa la parlamentaria expresa que rompe y se aparta del bloque de Somos Fueguinos.

Ante las recientes exposiciones públicas, quiero comunicar mi decisión de apartarme del bloque Somos Fueguinos. No puedo tolerar que, desde el partido se me haya tratado de «zángana», como lo hizo el apoderado, o que un legislador utilice el término «alfil» de forma peyorativa. Además, considero inaceptable que se mienta públicamente al afirmar que firmé por error la suspensión de la Sesión Ordinaria del parlamento.

He explicado mis razones a la Presidenta del partido. Sin embargo, en lugar de escucharme y propiciar un diálogo que ha estado ausente durante mucho tiempo, ella insistió únicamente en imponer acciones inmediatas sin analizar mi planteo. Las diferencias son insalvables y están a la vista. No puedo seguir trabajando en un espacio donde el Presidente de Bloque se autoproclamó y nunca tuvo la intención de construir un diálogo conmigo ni con mi equipo. De hecho, la mayoría de las acciones que realiza este espacio las desconozco; me entero de ellas a través de los medios o por sumarios legislativos.

En los próximos días, tomaré una decisión sobre los pasos administrativos a seguir, con el objetivo de continuar ejerciendo mi función como Legisladora Provincial por la ciudad de Tolhuin, junto al gran equipo de trabajo que me acompaña. Hemos presentado más de 22 proyectos, entre ellos, leyes, resoluciones y pedidos de informes, destacando el proyecto de tarifa diferencial para Centros de Jubilados, Merenderos, Comedores y Entidades Religiosas.

En cuanto a la cuestión interna del partido, no haré más comentarios que los ya manifestados. Considero que la ciudadanía no está interesada en las disputas entre políticos, sino en que generemos herramientas que beneficien a la comunidad, tal como lo hemos estado haciendo. Mi postura de trabajo seguirá siendo la de acompañar todas las iniciativas y herramientas que sirvan a favor de la ciudadanía fueguina, siempre con una posición constructiva.