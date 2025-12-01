Las provincias patagónicas se unen para exigir el mantenimiento urgente e las rutas nacionales

En el marco de la Asamblea Extraordinaria Anual del Consejo Vial Federal, las autoridades viales de la Patagonia elevaron un reclamo unánime y urgente al Ejecutivo nacional ante la crítica falta de mantenimiento e inversión en la red de rutas nacionales de la región, una situación que afecta directamente el desarrollo, la conectividad y la seguridad de sus habitantes.

La preocupación fue formalmente planteada durante la asamblea, donde los representantes de Vialidad Nacional tomaron nota del reclamo, pero no ofrecieron respuestas concretas ni sobre este tema ni acerca de las deudas financieras que el organismo mantiene con las provincias, lo que genera una mayor incertidumbre.

Previo a la asamblea federal, las máximas autoridades viales de las provincias patagónicas se reunieron en la Casa de Tierra del Fuego para coordinar una posición común. El análisis concluyó que el estado de la Ruta Nacional 3, vial troncal para toda la región, es emblemático de un problema generalizado de abandono.

La presidenta de la Dirección Provincial de Vialidad, Ileana Zarantonello, fue contundente al señalar que “la Ruta Nacional N°3 es troncal para toda la Patagonia y resulta fundamental mantenerla en condiciones adecuadas de transitabilidad. La falta de mantenimiento e infraestructura en la red vial, tanto en la región como en el país, es realmente preocupante. Esta situación no solo dificulta el tránsito cotidiano, sino que impacta en la logística, el turismo y la economía regional”.

Frente a este escenario crítico, los referentes patagónicos acordaron planificar pautas de trabajo conjunto para el próximo año y establecer una mesa de diálogo permanente. El objetivo es generar encuentros más frecuentes que permitan compartir estrategias, unificar reclamos y replicar las soluciones que cada provincia haya implementado para paliar la crisis, fortaleciendo así las políticas destinadas a mejorar las rutas provinciales ante la inacción nacional.

Zarantonello, quien además fue elegida vicepresidenta del Consejo Vial Federal en la misma asamblea, concluyó reflexionando sobre los límites de la gestión provincial: “Lo que quedó claro en nuestro encuentro es que, más allá de la voluntad y la iniciativa de los organismos provinciales, existen límites de jurisdicción y recursos que condicionan el accionar. El estado de las rutas nacionales es responsabilidad del gobierno nacional, y no podemos suplir su falta de inversión de manera indefinida”.

Las provincias patagónicas esperan que este reclamo unificado impulse una respuesta inmediata y concreta por parte del Gobierno Nacional, que se traduzca en obras de mantenimiento urgentes y en la asignación de partidas presupuestarias acordes a la vastedad y las necesidades críticas de la red vial sur.