Laly Mora: “Me gustaría ser intendenta de mi ciudad”

DESMINTIÓ RUMORES DE ALEJAMIENTO DEL FORJA

La concejal del bloque Forja Todos del Concejo Deliberante de Río Grande, Miriam “Laly” Mora desmintió los rumores sobre su alejamiento del Frente que tiene como líder al gobernador Gustavo Melella. “No sé de dónde habrán sacado esas declaraciones pero son totalmente falsas”, aseguró. En tanto, manifestó que le gustaría ser intendenta de Río Grande.

En los últimos días, en las redes sociales se vieron diversas publicaciones dando cuenta del alejamiento de la concejal Miriam “Laly” Mora del Frente FORJA. Los argumentos publicados indican el acercamiento de la legisladora Myram Martínez y del exgobernador Juan Carlos Arcando a las filas del frente.

Al respecto, la protagonista de las publicaciones, la concejal Laly Mora, desmintió totalmente esas versiones, desconociendo a sus autores y la intencionalidad. “No sé de dónde habrán sacado esas declaraciones pero son totalmente falsas”, afirmó de manera rotunda.

En este marco y al hacer un análisis, recalcó que el gobernador Gustavo Melella siempre mantuvo reuniones con todos los sectores y con todos los políticos tanto con los que están en su misma línea como con los opositores pero explicó que eso no implica que si un opositor se reúne con Melella es porque ya se sumó a las filas del FORJA. “Con esto de las persecuciones políticas, porque resulta que ahora el Gobernador de la provincia no puede reunirse con nadie como lo hizo para el anuncio de obras en la provincia porque, quienes lo hacen, están cruzándose para el FORJA. La gente tiene que entender que eso no es así”.

Dijo que respeta y acompaña las decisiones políticas que tome el gobernador Melella “porque es quien conduce el espacio al que pertenezco. En todo caso se nota que los que se ponen nerviosos son otros sectores y lo demuestran con esta necesidad que les genera tener que salir a publicar noticias falsas”.

La Edil fue tajante al señalar “lo favorable de la amplitud que sigue teniendo Melella de dialogar e interactuar con todas y todos porque eso debe hacer un Ejecutivo provincial, no cerrarse y tomar decisiones entre 4 o 5 de su círculo íntimo”. En esta línea analizó que los fueguinos “tenemos muchos temas que tratar sobre nuestra provincia y se necesita de todas y todos para avanzar no solo en cuestiones provinciales sino nacionales, como lo es la defensa de nuestra soberanía, la extensión del subrégimen industrial y las diferentes obras que son de necesidad y urgencia como lo es el puerto en Río Grande y el polo petroquímico”.

Sugirió que “si un político opositor toma la decisión de acompañar al Gobernador eso no debe verse como una intención de sumarse a su espacio político sino que es simplemente una manera de brindar respuestas a los vecinos y vecinas de la provincia”.

Dijo además que “sabiendo que la mayoría de los que integran el arco político de nuestra provincia son del Frente de Todos, también deben poner palabra y acciones a la hora de votar un presupuesto nacional y manifestar ante Nación los requerimientos de nuestra provincia”.

“Melella siempre buscó lo mejor para la comunidad”

Respecto de la trayectoria de Melella en la política, aseguró que en su camino, siempre buscó lo mejor para toda la comunidad “pero parece que eso molesta, porque siempre surgen este tipo de campañas que llevan adelante muchas y muchos en contra del Gobernador o del FORJA y eso no habla bien de esos sectores”.

Camino a la intendencia

Finalmente, la concejal Miriam Mora se refirió a la posibilidad de competir con la actual legisladora Myriam Martínez por una banca en la legislatura o en Diputados. Al respecto dijo que “no solo existen los cargos legislativos sino que también están los cargos como lo es el Ejecutivo municipal”.

En esta línea manifestó que, como riograndense, “también me gustaría ser intendenta de mi ciudad y esa posibilidad no la descarto, pero no hay que olvidar que en nuestro espacio tenemos un conductor; que es Gustavo Melella y es él quien lo ordenará y decidirá, quién ira por cargos legislativos y ejecutivos”.