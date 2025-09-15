La UNTDF fue sede de una jornada de acceso a derechos estudiantiles

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), sede Río Grande, fue el espacio elegido para una jornada organizada por el Municipio con el propósito de facilitar el acceso a derechos y beneficios educativos para la comunidad estudiantil.

El encuentro, realizado el viernes 5 de septiembre, estuvo a cargo de la Dirección de Juventudes y la Dirección de Transporte. Participaron el rector de la UNTDF, Mariano Hermida; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini; y el director de Juventudes, Franco Ciarlante.

Durante la actividad, estudiantes pudieron tramitar altas y renovaciones del Boleto Estudiantil Gratuito a través del Punto SUBE. Asimismo, se habilitó la inscripción a la beca municipal de fotocopias “Sigo Aprendiendo”, que permite acceder sin costo a material de estudio impreso.

Al respecto, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, subrayó el compromiso del Municipio con la universidad pública y gratuita. “Jornadas como esta permiten acercar de manera directa los beneficios que garantizan condiciones más justas y equitativas para que los estudiantes puedan desarrollarse y continuar sus trayectorias educativas”, expresó.

