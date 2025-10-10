La Provincia reclamó a ENARGAS una mirada federal en el plan de inversión para garantizar el acceso al gas en Tierra del Fuego

La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, participó de la Audiencia Pública N.º 109/2025 convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), donde se debatió la prórroga del contrato de concesión de Camuzzi Gas del Sur y el esquema de inversiones previsto en el sistema de transporte y distribución de gas natural.

Durante su exposición, Castillo subrayó la necesidad de que las políticas energéticas nacionales incorporen una verdadera perspectiva federal, que contemple las necesidades de las y los fueguinos y las particularidades del territorio austral.

“Tierra del Fuego no puede quedar fuera de la mesa de decisiones cuando se define el futuro energético del país. Somos parte de la matriz gasífera argentina y necesitamos que esas decisiones también se piensen desde y para el territorio fueguino”, expresó la ministra.

La funcionaria recordó que el Gobierno provincial ha acompañado a los usuarios en cada instancia de defensa tarifaria, frente a los incrementos dispuestos a nivel nacional, y destacó que el crecimiento de la red de gas en la provincia fue posible gracias a la inversión directa del Estado fueguino.

En ese sentido, mencionó que durante los últimos años se ejecutaron obras de infraestructura, gasoductos, estaciones reguladoras, redes de distribución y conexiones domiciliarias, permitiendo que cada vez más familias accedan a este servicio esencial.

“Queremos que este plan federal visibilice un compromiso concreto por incrementar la cantidad de usuarios y acompañe el objetivo del Gobierno provincial: que el 100% de las familias fueguinas accedan al gas natural”, afirmó Castillo.

Finalmente, la ministra remarcó que Tierra del Fuego continúa sosteniendo, con fondos propios, políticas y obras para ampliar el acceso al gas, pese al contexto nacional de desfinanciamiento. En este marco, instó a que el plan de inversión de ENARGAS contemple la realidad del sur y priorice a los usuarios que aún no cuentan con el servicio, con un acompañamiento real de las empresas prestatarias y los organismos nacionales.