La provincia realizó la primera Aeroevacuación Sanitaria oficial con el helicóptero Bell 427

Se concretó este viernes la primera aeroevacuación sanitaria oficial con el helicóptero Bell 427 de la Provincia. El hecho representa un avance significativo en el fortalecimiento del sistema provincial de emergencias y en la consolidación del servicio aeromédico recientemente puesto en marcha.

El operativo tuvo un doble propósito: brindar la mejor respuesta sanitaria para un paciente con necesidades complejas y, al mismo tiempo, operativizar el sistema aeromédico provincial en un escenario real. De este modo, la provincia avanza en la implementación de una herramienta estratégica que garantiza el acceso equitativo a la salud en todo el territorio fueguino.

El paciente, un hombre de 52 años, traqueostomizado y con antecedentes recientes de cirugía vascular por hemorragia, había superado su cuadro crítico en la Clínica San Jorge de Ushuaia y fue trasladado en condición estable al Hospital Regional Río Grande, donde continuará su tratamiento. Durante el vuelo, el equipo sanitario brindó monitoreo avanzado y cuidados críticos, demostrando la capacidad del helicóptero para responder ante casos de alta complejidad.

La intervención fue planificada y coordinada de manera articulada entre la Dirección General de Atención a la Emergencia, la Dirección de Aeronavegación de la Provincia, la Clínica San Jorge y el Hospital Regional Río Grande.

Este operativo constituye un paso fundamental hacia un sistema sanitario integrado, moderno y preparado para emergencias mayores, tanto terrestres como aéreas, reafirmando el compromiso provincial con la mejora continua en la atención y respuesta ante situaciones críticas.