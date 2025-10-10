La Provincia lanzó la temporada de alto riesgo de incendios forestales con una jornada educativa en Playa Larga

Más de un centenar de estudiantes de los colegios Julio Verne y Los Andes participaron este jueves de una jornada de aprendizaje y concientización ambiental en la Reserva Provincial, Cultural y Natural Playa Larga, donde el Gobierno de Tierra del Fuego dio inicio oficialmente a la Temporada de Alto Riesgo de Incendios Forestales 2025-2026.

La propuesta fue organizada por la Secretaría de Ambiente y contó con la participación de brigadistas, guardaparques y equipos técnicos de las áreas de Educación Ambiental, Participación Ciudadana, Cambio Climático y Vigilancia Atmosférica, con el acompañamiento del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Durante la jornada, los jóvenes recorrieron distintas estaciones educativas donde aprendieron sobre la prevención de incendios forestales, a través de la simulación del uso del fuego en campings habilitados, el empleo responsable de calentadores y anafes a gas, el cálculo del índice de peligrosidad y las herramientas que utilizan los combatientes en el terreno.

Los más pequeños también realizaron una caminata interpretativa por los senderos de Playa Larga, en la que conocieron especies nativas y reflexionaron sobre la importancia de cuidar los ecosistemas fueguinos.

La ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, destacó la importancia de acercar el mensaje de prevención a las nuevas generaciones. “Estas actividades son fundamentales para que los chicos comprendan que el cuidado del bosque y del entorno natural lo hacemos entre todos. Ellos son multiplicadores claves de este mensaje para que las familias fueguinas disfrutemos de la Naturaleza sin Fuego”, señaló.

En la misma línea, el subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, remarcó el valor de la educación ambiental como herramienta de prevención. “Fue muy valioso el intercambio con los estudiantes, especialmente en torno al reconocimiento del trabajo que realizan los brigadistas y las herramientas que utilizan para combatir el fuego, así como los sistemas de alerta y detección temprana”, indicó.

El funcionario recordó además que la jornada se enmarca en la campaña “Naturaleza sin Fuego”, una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de evitar el uso del fuego en espacios naturales y promover prácticas seguras como el uso de calentadores a gas homologados.

La actividad culminó con una demostración práctica del trabajo de los combatientes forestales, donde los estudiantes participaron activamente del despliegue de mangueras y del uso del equipamiento, cerrando la jornada con entusiasmo y compromiso ambiental.

Desde el Gobierno provincial recordaron que está prohibido hacer fuego en toda la provincia, salvo en los campings habilitados y únicamente cuando el índice diario de peligrosidad lo permita. Ese índice puede consultarse a través de los medios oficiales del Gobierno o en la web de la Secretaría de Ambiente: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/lugares-habilitados-para-hacer-fuego/.

En caso de emergencia, se debe llamar de inmediato al 103 o al 911.