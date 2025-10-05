La prevención como prioridad: se mantiene el monitoreo fetal en los Centros de Salud

El servicio de monitoreo fetal continúa realizándose en los Centros Municipales de Salud de Río Grande, como parte de los controles prenatales que se llevan adelante en las últimas semanas de gestación. Este estudio permite evaluar la vitalidad del bebé y ofrecer una atención oportuna a las personas gestantes.

Podrán acceder al monitoreo quienes se encuentren en la semana 38 de embarazo, o desde la semana 36 en casos de gestaciones de alto riesgo, siempre con la indicación de su obstetra.

El servicio se brinda en los Centros Municipales de Salud N°1 (Hna. Luisa Rosso 779); N°2 (Hna. Taparello 389); N°3 (El Alambrador 212); N°4 (Águila Mora 2348) y también en Casa de María (Finocchio 2193).

Para solicitar turno, las personas interesadas pueden comunicarse con el Centro de Atención Ciudadana a través de la línea 147.

Desde la Secretaría de Salud se destaca la importancia de la prevención y el cuidado integral, fortaleciendo políticas públicas que garanticen una atención primaria de calidad y accesible para todas las familias de la ciudad.