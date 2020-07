“La población tiene que saber que depende de todos que sigamos con esta situación epidemiologica que hemos conseguido”

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón, destacó los controles rigurosos que se realizan en el ingreso de personas a la provincia, y muestra de ellos es todo el operativo sanitario y de seguridad que se ha dispuesto en torno a la presencia del buque pesquero Etchizen Maru, conteniendo la situación. Asimismo informó que los últimos dos casos sospechosos del aeropuerto de Ushuaia resultaron negativos.

“Hacemos el máximo esfuerzo en los controles. Siempre hemos dicho que es muy probable que tengamos casos y que esos casos podrían entrar por la frontera o por el Aeropuerto, no esperábamos lo del Puerto, pero por una cuestión humanitaria Sanidad de Frontera nos pide la asistencia”, recordó la funcionaria.

En este sentido, respecto a los fueguinos varados que estan llegando a la provincia, Chapperón recordó que “obviamente que son chequeados al llegar, se hacen las fichas de salud, viajan con barbijo de alta seguridad, porque no se puede mantener el distanciamiento en el vuelo y luego son trasladados hacia su lugar de residencia y deben cumplir la cuarentena de 14 días”.

En este sentido la funcionaria insistió que “estamos siendo extremadamente cuidadosos en que no viajen personas que no tengan domicilio en Tierra del Fuego, excepto personal esencial. Necesitamos que vengan médicos de especialidades que no tenemos y cuando esto es urgente, como puede ser un especialista en terapia intensiva o un hemodinamista deben venir testeados 48 horas antes desde Buenos Aires o desde el lugar de donde vengan”, y añadió “nos ha pasado que alguno dio positivo y no pudo viajar”.

En este marco la Ministra reiteró la necesidad que se cumpla la cuarentena obligatoria, lamentando que “hemos hecho varias denuncias por gente que ha incumplido, lo que es un delito. Es de una irresponsabilidad muy importante y obviamente en todos los casos que se han detectado se han llevado a cabo las actuaciones judiciales correspondientes”.

A continuación, Chapperón realizó un llamado a la sociedad con respecto al cumplimiento de las normas de distanciamiento que se deben seguir y enfatizó que “nosotros hacemos el máximo esfuerzo en los controles, la población tiene que saber que depende de todos que sigamos bien, con esta situación epidemiológica que hemos conseguido”.

“No hay ninguna posiilidad de relajarnos , porque hay experiencia en todo el mundo sobre un rebrote, no se logra revertir esta situación, por lo ue vamos a tener que onvivir con esto de la menjor manera posible y esto es cuidándonos”, insistió Chapperón.