La Libertad Avanza lanzó su mensaje de campaña en Tierra del Fuego

Con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre, La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que planteó que en Tierra del Fuego se define “entre libertad o kirchnerismo”.

El espacio que responde al presidente Javier Milei resaltó los logros de la actual gestión nacional, como la reducción de la inflación, el ajuste del gasto político y cambios en el sistema de asistencia social. Al mismo tiempo, cuestionó a los principales referentes provinciales del kirchnerismo: el intendente de Río Grande, Martín Perez; el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto; y el gobernador Gustavo Melella.

La fuerza libertaria presentó además a sus candidatos: Agustín Coto y Belén Monte de Oca competirán por el Senado, mientras que Miguel Rodríguez y Analía Fernández lo harán por la Cámara de Diputados. Según el comunicado, el objetivo es garantizar representación en el Congreso para “defender a la industria fueguina y consolidar el rumbo iniciado por el gobierno nacional”.