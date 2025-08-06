La Justicia habilitó la reforma constitucional y el Gobierno deberá convocar elecciones

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego resolvió este lunes avalar el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno de Gustavo Melella, dejando sin efecto las cautelares que habían suspendido el llamado a elecciones de convencionales. Además, dispuso que el Ejecutivo provincial convoque los comicios dentro del plazo legal de 210 días.

El fallo rechaza los planteos de inconstitucionalidad y los pedidos de nulidad presentados por sectores de la oposición, que habían impugnado tanto la Ley N.º 1529 como el decreto de convocatoria original.

Fin del freno judicial

Tras varios meses de litigio, el máximo tribunal fueguino determinó que no hubo incumplimientos formales y que el decreto firmado en julio de 2024, a 209 días de promulgada la ley, respetó el plazo estipulado por la norma. También desestimó la necesidad de abrir una instancia probatoria al considerar que el conflicto era de interpretación jurídica.

Reacción del Gobierno

El gobernador Melella celebró la decisión judicial, asegurando que se respetó cada paso del proceso: “Todo está dentro de la ley y de la Constitución”, afirmó. A su vez, llamó a todas las fuerzas políticas a “dar un debate serio, plural y sin mezquindades sobre el futuro de Tierra del Fuego”.

Próximos pasos

El Ejecutivo fueguino deberá ahora emitir un nuevo decreto que establezca fecha para las elecciones de convencionales constituyentes, con un plazo máximo de siete meses desde el fallo.