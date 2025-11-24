La Fundación del Banco de Tierra del Fuego entregó equipamiento tecnológico a la Agencia de Innovación

La donación incluye 10 tablets Xview y 6 impresoras 3D, que serán distribuidas en los Polos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Esta acción refuerza la articulación público-privada en favor del desarrollo del conocimiento y la innovación, ampliando la capacidad de los Polos como entornos de aprendizaje y producción tecnológica.

Cabe destacar que la Fundación Banco de Tierra del Fuego cumple un rol estratégico en el acompañamiento de iniciativas educativas y de innovación, promoviendo la formación, la transformación digital y la igualdad de oportunidades en toda la provincia.

En este sentido, Ema Bejarano, secretaria de Gestión, Polos y Fábricas de Talento, señaló que “la formación en impresión y modelado 3D constituye una herramienta clave para el desarrollo de habilidades tecnológicas, creativas y productivas, generando oportunidades de emprendimiento, empleo y reconversión laboral, y permite fortalecer desde las infancias la lógica, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, pilares esenciales para el aprendizaje del siglo XXI”.

“Esta donación refleja la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado», dijo y siguió: «nos permite seguir garantizando que cada persona, sin importar su lugar de residencia, pueda acceder a herramientas tecnológicas que amplían sus posibilidades de aprendizaje, creación y desarrollo».

Finalmente, agradeció «profundamente a la Fundación del Banco de Tierra del Fuego por acompañar el crecimiento de los Polos Creativos y apostar al futuro de nuestra provincia».